Scoperti dai Carabinieri gettano dosi di cocaina dalla finestra: arrestata coppia di coniugi

I Carabinieri hanno arrestato, a Monopoli, due coniugi per detenzione ai fini di spaccio di droga. La coppia nel corso di alcune perquisizioni a domicilio, è stata trovata in possesso di 17 dosi di cocaina, pronte per la vendita.

Inutile il tentativo di gettare lo stupefacente, alla vista dei militari, dalla finestra dell'abitazione. Lo stupefacente, del peso complessivo di 6 grammi, è stato recuperato assieme a materiale per il confezionamento delle dosi.