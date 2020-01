Sessanta panetti di hashish nella ruota di scorta: arrestata giovane insospettabile

i Carabinieri hanno arrestato, a Monopoli, una 25enne incensurata, sorpresa con 5.8 kg di hashish nascosti all'interno di una ruota di scorta custodita in un container. v. La droga era già suddivisa in 60 panetti printi per la vendita.

Nel corso di un altro servizio i Carabinieri, sempre nel Barese, hanno arrestato un incensurato 32enne: nella sua abitazione deteneva 81 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Complessivamente, sono stati anche denunciati a piede libero altri due individui e segnalati alla Prefettura di Bari 10 assuntori.