Apre lo zaino per mostrare i documenti ai poliziotti, tradito dall'odore di marijuana: preso pusher sul treno Bari-Foggia

Quando gli agenti della Polfer gli si sono avvicinati per un controllo, notando che occupava da solo la carrozza di coda del treno Bari-Foggia, ha subito esibito il suo biglietto, spiegando che da Foggia era diretto a Bisceglie, sua città di residenza da tempo.

Nel corso della conversazione, però, il ragazzo - un 21enne gambiano richiedente asilo - ha commesso un passo falso: per recuperare la carta di identità da mostrare agli agenti, ha dovuto aprire il suo zaino: a quel punto nel vagone si è diffuso un odore 'sospetto', che non è sfuggito agli agenti. Nella borsa, infatti, il giovane aveva una busta di plastica contenente circa cento grammi di marijuana, e centinaia di euro in banconote di vario taglio. Inevitabile, a quel punto, l'arresto: il ragazzo è stato condotto in carcere a Trani con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.