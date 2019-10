Vendeva hashish e marijuana direttamente sotto casa: arrestato giovane spacciatore

Un giovane spacciatore è stato arrestato a Palo del Colle, nel Barese: i Carabinieri lo hanno bloccato mentre cedeva 1,3 grammi di hashish a un acquirente fuori dalla sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari lo hanno trovato in possesso di altre 7 stecchette di hashish del peso di 5,6 grammi e di una bustina in cellophane trasparente contenente marijuana per 3,7 grammi. Con sé aveva un telefono cellulare e 815 euro in banconote ritenute provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato. Il giovane è stato quindi condotto agli arresti domiciliari.