Moto tenta la fuga per sfuggire a controlli anti-droga, si schianta contro auto della GdF: giovane arrestato

In manette, a Palo del Colle, è finito un pregiudicato: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui anche una denuncia per resistenza e danneggiamento aggravato