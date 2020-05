Cocaina, marijuana ed eroina da spacciare: tre persone scoperte dopo i controlli, scattano arresti e sequestri

Tre persone sono state arrestate a Palo del Colle in due distinte operazioni anti-droga. Nel primo caso, i Carabinieri hanno bloccato un 36enne tunisino, da anni residente nella cittadina barese, sorpreso a cedere dosi di stupefacenti ad alcune persone. Sottoposto a perquisizione, con sé deteneva 80 euro in banconote di vario taglio: i controlli nella sua abitazione hanno consentito di scoprire 50 grammi di eroina suddivisa in 35 dosi e altre 4 di cocaina per un peso complessivo di 2 grammi. Il 36enne è stato immediatamente arrestato ai domiciliari.

Nel corso di un altro servizio, invece, sono stati bloccati 2 giovani intenti a smerciare marijuana con tanto di nascondiglio dove occultare la sostanza in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.I loro movimenti sospetti non sono sfuggiti ai carabinieri che hanno subito individuato il nascondiglio in un vano contatore dell’Acquedotto. Nel corso dei controlli sono state scoperte 520 euro ritenute provento dell'attività di spaccio. All'interno della nicchia, invece, scoperti 50 grammi di marijuana suddivisi in 25 dosi, tutto posto sotto sequestro. Per i due sono scattati i domiciliari.