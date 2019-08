Nascondono hashish nei pantaloni, pacco 'stupefacente' per il figlio detenuto in carcere: arrestati due genitori baresi

Due genitori originari di Bari sono stati arrestati dalla Polizia penitenziaria accusati di aver cercato di introdurre droga nel carcere di San Severo (Foggia), dove era detenuto loro figlio: in manette sono finiti un 58enne e una 52enne, bloccati in flagranza. Secondo le indagini, avrebbero introdotto 30 grammi di hashish, pari a circa 110 dosi, tra le cuciture di alcuni pantaloni contenuti all'interno di un pacco destinato inviato al figlio. I controlli sugli indumenti hanno consentito di scoprire lo stupefacente. Per i due genitori, dopo l'arresto, si sono aperte le porte del carcere di Foggia.