Sorpreso a spacciare marijuana a due passi dalla Stazione centrale: 40enne arrestato

La Polizia Ferroviaria ha arrestato, in piazza Moro a Bari, un 40enne originario della Costa D'Avorio, senza fissa dimora, bloccato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo era stato notato nelle vicinanze dell'ingresso al sottopassaggio, facendo alcuni piccoli cenni col capo, come a parlare in codice.

Gli agenti, insospettiti, lo hanno seguito: il 40enne, in compagnia di un altro straniero, si è così allontanando su piazza Umberto. A quel punto è scattato l'inseguimento. L'uomo è stato bloccato e trovato in possesso, negli slip, di un sacchetto di cellophane trasparente, contenente sostanza vegetale essiccata. Nella tasca del giaccone vi erano ulteriori 5 bustine, per un peso complessivo di 100 grammi di marijuana. il tutto è stato quindi sequestrato assieme a 175 euro in contanti, ritenute provento dell'attività illecita. l'uomo è stato quindi condotto in carcere: era già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso il 25 novembre scorso dal Questone di Bari.