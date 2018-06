Scoperto dagli agenti a spacciare in piazza Umberto, scatta inseguimento a piedi: preso 19enne

La Polizia Locale ha arrestato un 19enne originario del Gambia, sorpreso nei giardini di piazza Moro mentre spacciava in pieno giorno. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato una rocambolesca fuga, terminata poco dopo nelle vicinanze di via Sparano. Bloccato dai vigili, il 19enne dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti e di rifiuto di declinare le proprie generalità. Con sé aveva circa 70 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. Il ragazzo era stato già arrestato, a gennaio scorso, per lo stesso tipo di reato. Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Bari.