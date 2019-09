Offre marijuana a un giovane ma è un poliziotto in borghese: 35enne arrestato in piazza Umberto

Avrebbe offerto della marijuana a un giovane in piazza Umberto, nel centro di Bari senza sapere che era un poliziotto in borghese, in servizio in Trentino: un 35enne di origini nigeriane è stato arrestato dall'agente con la collaborazione di due colleghi della Polizia Locale in servizio nelle vicinanze. Il 35enne avrebbe anche sferrato morsi e spintoni per sottrarsi al fermo. Con sé aveva 13 grammi di sostanza stupefacente, prontamente seqyestrata. L'uomo è stato quindi condotto in carcere.