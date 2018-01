Controlli anti-spaccio nelle piazze del Murattiano: arrestato 36enne

La Polizia ha effettuato numerosi controlli per le strade del centro Murattiano, in particolare tra Stazione e Ateneo, setacciando piazza Moro, piazza Cesare Battisti e Umberto per contrastare l'attività di spaccio: arrestato un 36enne pregiudicato originario della Costa D'Avorio, Oumar Kone. L'uomo ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di mesi due di reclusione. Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato condotto in carcere.