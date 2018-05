Hashish e marijuana nascosti in un vano dell'auto: sequestri nel porto di Bari, arrestato 53enne

Militari della Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno rinvenuto 25 kg di mariuana e hashish all'interno di un'auto transitata nel porto di Bari, proveniente dal Montenegro. In manette è finito un 53enne del Paese balcanico. La droga, custodita in 28 confezioni sottovuoto in cellophane, è stata rinvenuta all'interno di un vano di una Fiat Ulisse, nel pianale modificato della vettura, protetto da lastre in piombo per eludere controlli con scanner. L'uomo è stato quindi bloccato e condotto nel carcere del capoluogo pugliese: dovrà rispondere di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In corso di accertamento i destinatari del carico di droga.