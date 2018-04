In casa nascondeva droga e una pistola modificata: arrestato operaio 29enne

Un 29enne operaio edile già noto alle Forze dell'Ordine è stato arrestato a Putignano dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma da sparo modificata: il giovane, fermato per alcuni controlli da una pattuglia, è stato trovato in possesso, nel suo appartamento, di 500 grammi di marijuana e 60 grammi di hashish, ma anche di una pistola scacciacani modificata, perfettamente funzionante con relativo munizionamento. Il tutto è stato quindi sottoposto a sequestro. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Il 29enne è stato condotto ai domiciliari.