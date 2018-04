Controlli antispaccio nei quartieri della città: sei persone finiscono in manette, droga sequestrata

Sei persone sono state arrestate dai Carabinieri in diversi servizi anti-droga nei quartieri di Bari, nell'ambito di un'attività di controllo del territorio. In particolare, a Carbonara sono finiti in manette 2 giovani sorpresi mentre cedevano marijuana a due persone fuggite poco dopo. Lo stupefacente era stato prelevato da un borsello, prontamente sequetsrato dia militari, al cui interno c'erano altre 37 dosi della stessa sostanza, per complessivi 150 grammi. Rinvenuti e sequestrati anche 35 euro in contanti, ritenute provento dell'attività di spaccio.

Sequestri dal Libertà a Carrassi

Al Libertà, invece, i Carabinieri hanno arrestato due ventenni, sorpresi in casa con oltre 6 etti di marijuana. Al momento del controllo, uno dei due aveva lanciato dalla finestra una busta con la droga, recuperata dai militari all'esterno. Nell'abitazione, invece, scoperti ulteriori 6 grammi della medesima sostanza, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. In via Donato Jaja, a Carrassi, è stato bloccato un 34 enne agli arresti domiciliari: durante una perquisizione in casa, i Carabinieri hanno rinvenuto 27 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento delle dosi. In via Giulio Petroni, un 22enne è stato trovato in possesso di 37 grammi di marijuana, 5 di hashish e altro materiale per preparare le dosi: il giovane è così finito in manette. Infine, a Bari Vecchia, al termine di ispezioni di alcuni locali e terrazzi in uso a più condomini, sono stati rinvenuti e sequestrati, per il momento a carico di ignoti, 200 grammi di hashish ed una pianta di marijuana: avviate le indagini per risalire ai possessori della droga.