Droga nascosta nell'androne di un palazzo a San Pasquale: la scoperta durante il controllo della polizia locale

Avevano nascosto la droga nell'androne di una palazzina in via dei Mille, a Bari. A scoprirli è stata la Polizia Municipale giovedì scorso, durante un sopralluogo con il personale della Ripartizione Urbanistica ed edilizia Privata del Comune di Bari, eseguito per verificare un abusivismo edilizio nell'immobile.

La droga è stata trovata in una cassetta di derivazione per impianto di messa a terra: circa 20 grammi, già confezionati per lo spaccio ed un bilancino di precisione. La sostanza è stata posta sotto sequestro. Inoltre nel cortile interno dello stabile sono stati rinvenuti e controllati cinque moto segnalate in stato di abbandono, ma nessuna era stata rubata.