Casa trasformata in una centrale dello spaccio: arrestata coppia di pregiudicati

Una coppia di pregiudicati 32enni è finita in manette a Ruvo di Puglia, nel Barese, scoperta dopo aver trasformato la propria abitazione in una centrale dello spaccio di stupefacenti.

I Carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento, frequentato da giovani assuntori: all'interno vi erano 440 grammi di marijuana divisa in dosi, il cui confezionamento è risultato identico a quello rinvenuto su un giovane fermato poco prima, nonché 480 euro in banconote di piccolo taglio ritenute il provento dell’illecIn manita attività di spaccio. Sequestrate anche molte altre bustine per il confezionamento ed un bilancino di precisione. I due, dopo l'arresto, sono stati condotti nel carcere di Trani.