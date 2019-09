Stretta sullo spaccio in città: 'casa dello stupefacente' al San Paolo. Scoperta droga in un barbecue anche a largo Albicocca

Gli agenti delle Volanti di Polizia hanno arrestato nel quartiere San Paolo di Bari un pregiudicato 40enne, Cristiano Coppa, sorpreso nella sua abitazione trasformata in una centrale per il confenzionamento della droga. All'interno dell'appartamento le unità cinofile hanno rinvenuto 670 grammi di hashish e 52 di marijuana, nonché materiale per la preparazione delle dosi. Il tutto, assieme a un coltello da cucina e a un bilancino di precisione, è stato sequestrato. Il 40enne è stato quindi collocato agli arresti domiciliari

Sequestrata droga anche a Bari Vecchia

I controlli delle Volanti si sono poi spostati a Bari Vecchia: nella caratteristica piazzetta di largo Albicocca, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 22 grammi di marijuana, nascosto all'interno di un barbecue di ferro. Indagini in corso per stabilire chi abbia occultato lo stupefacente all'interno della griglia.