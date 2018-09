VIDEO | Blitz della Squadra Mobile tra San Pasquale e Bari Vecchia: sequestrate 35mila dosi di droga

Oltre 35mila dosi di droga pronte per essere spacciate in vari quartieri cittadini, per complessivi 11 kg di marijuana sono stati sequestrati dalla Squadra Mobile nel corso di un blitz in un complesso di palazzine popolari nella Città Vecchia di Bari. I controlli a tappeto in città hanno interessato anche alcune palazzine popolari di San Pasquale: sul tetto e negli scantinati degli edifici interessati dalle perquisizioni, sono stati rinvenute 11 cartucce inesplose e rilevatori di frequenze radio per intercettare le forze dell'ordine. Un pregiudicato del rione, Antonio D'Alba, è stato arrestato.