Blitz dei carabinieri nelle campagne di Japigia: "Droga nascosta in bidoni sotterrati"

Quasi 10 chilogrammi di sostanze stupefacenti nascosti nelle campagne di Japigia. Un vero 'bazar della droga', scoperto dalle pattuglie del Nucleo operativo di Carabinieri di Bari durante alcuni controlli, supportati da militari della Stazione di Bari Japigia, nelle aree alle spalle delle palazzine di via Caldarola.

La droga sequestrata

I militari hanno sequestrato così 1.1 kg di cocaina purissima, 2 kg di hashish e 6.4 kg di marijuana, merce pronta a essere venduta nelle piazze di spaccio per un valore di quasi 200mila. La droga era nascosta all'interno di alcuni bidoni sotterrati in diversi punti del terreno. E' stata poi trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando provinciale dei militari, per effettuare un esame specialistico per stabilirne il principio qualitativo e quantitativo.

Proseguono le indagini dei Carabinieri per scoprire a chi appartenga la sostanza stupefacente.