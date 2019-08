Droga sequestrata, perquisizioni e controlli sui treni: il bilancio dell'attività di Polfer per la settimana di Ferragosto

Oltre 4600 controlli, 3 persone arrestate e 6 indagate, ma anche perquisizioni anti-droga: è il bilancio dell'attività della Polizia Ferroviaria in Puglia nella settimana di Ferragosto. Complessivamente I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 101 pattuglie nelle stazioni e 31 a bordo treno. Cinquantuno i convogli ferroviari scortati, in particolar modo della lunga percorrenza diurna/notturna della tratta Lecce-Bologna. Nove i servizi antiborseggio in borghese per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. In tutto individuati 2 stranieri in posizione irregolare.

Quattro persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per possesso di stupefacenti con 15 grammi di hashish sequestrati complesivamente. Tre, invece, gli arresti: tra questi, il malvivente che sul Frecciarossa Milano-Bari, alcuni giorni fa, aveva portato via una borsa a una viaggiatrice, nelle vicinanze di Foggia.