In casa cocaina per 850mila euro: arrestato 42enne, quattro chili di droga sequestrati

In un armadio della sua abitazione in centro, in cui i poliziotti della Squadra mobile hanno fatto irruzione sabato mattina, gli agenti hanno rinvenuto quattro chili di cocaina. Drogra che, secondo quanto stimato dagli investigatori con l'ausilio della Scientifica intervenuta sul posto, una volta tagliata e confezionata, avrebbe prodotto oltre 11.000 dosi che, immesse nel mercato illegale della droga, avrebbero prodotto un valore di circa 850mila. Denaro "verosimilmente destinato ad incrementare le casse dei clan operanti sul territorio cittadino".

In manette, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, è finito il 42enne Vito Polieri, con precedenti specifici.

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche numerose dosi di cocaina – le cosiddette “cipollette” – custodite all’interno di un borsello a forma del logo “Hello Kitty”, verosimilmente utilizzato dallo spacciatore per portare in strada e vendere le dosi.

Le attività di ricerca dello stupefacente, effettuate con il supporto di unità cinofile specializzate della Polizia di Stato, hanno consentito di rinvenire anche 50 grammi di hashish, e oltre 6mila euro in banconote di vario taglio, somma sottoposta a sequestro in quanto verosimile provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.