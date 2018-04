Sorpresi a spacciare e inseguiti dalla Polizia: la fuga in moto finisce con uno schianto. Bloccati 22enne e una minore

La Polizia ha arrestato un 22enne e denunciato una 16enne bloccati dopo un inseguimento a bordo di un motorino, terminato con un incidente in via Omodeo, nel quartiere San Pasquale: i due erano stati notati dagli agenti in via Bottalico, mentre cedevano a un giovane un involucro trasparente in cambio di una banconota. Dopo aver ignorato l'alt degli agenti, è scattato l'inseguimento, terminato poco dopo con lo schianto dello scooter contro un autoveicolo. Prima i soccorsi a tutte le persone coinvolte nell'incidente, quindi la perquisizione ai danni dei due, trovati in possesso di un sacchetto contenente 0.75 grammi di sostanza stupefacente e 900 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il 22 enne è stato quindi condotto ai domiciliari mentre la 16enne denunciata in stato di libertà e riaffidata ai propri genitori.