Due kg di marijuana nascosti in un appartamento di via Manzoni: 38enne finisce in manette

Due kg di marijuana e un bilancino di precisione: è quanto rinvenuto dagli agenti delle Volanti e dalle Unità Cinofile della Questura nel corso di una perquisizione in un appartamento di via Manzoni, nel quartiere Libertà, in uso ad una coppia di nigeriani, una donna di 31 anni ed un uomo di 38.

All'interno, i cani anti-droga hanno scovato lo stupefacente, suddiviso in buste, immediatamente sequestrato. Il 38enne è stato rintracciato dagli agenti in un'altra abitazione dove è domiciliato. Dopo una breve fuga è stato bloccato ed arrestato. Al momento si trova nel carcere di Bari. In queste ore si cerca attivamente la 31enne, denunciata all'Autorità Giudiziaria.