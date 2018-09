Dal Libertà a San Pasquale, scattano i controlli anti spaccio di droga: due persone arrestate

Due persone sono state arrestate in altrettante operazioni dei Carabinieri per spaccio di droga, nel corso di controlli nei quartieri di Bari: al Libertà un 42enne del posto è finito ai domiciliari per aver coltivato 4 piante adulte ei marijuana, scoperte nel suo appartamento. Nel corso di un altro servizio, a San Pasquale, un 22enne è stato sorpreso mentre cedeva 8 grammi di marijuana a tre suoi coetanei. Il giovane si trova ai domiciliari. Segnalati come assuntori di stupefacenti i tre compratori.