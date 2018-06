Apre attività di spaccio 'in proprio' per vendere la droga: Carabinieri arrestano insospettabile 26enne

Un 26enne incensurato è stato arrestato dai Carabinieri, a Monopoli, nel corso di controlli straordinari a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo la costa dove si concentrano i locali della movida. I militari hanno bloccato il giovane insospettabile che deteneva in casa 140 grammi tra marijuana e hashish. Il ragazzo, secondo i militari, aveva avviato da poco un'attività 'in proprio' di spaccio. all'interno dell'abitazione è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento delle dosi. Per lui sono scattati i domiciliari, in attesa del processo per direttissima.