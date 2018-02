Cocaina, marijuana e munizioni nello zaino: 18enne finisce in manette

I Carabinieri hanno arrestato a Bari un 18enne per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di munizionamento. Il giovane è stato bloccato in strada Santa Maria mentre cedeva una dose di mairjuana a un coetaneo, in cambio di 20 euro. Fermato dai militari del Nucleo Radiomobile, il 18enne aveva con sé uno zaino al cui interno vi erano 80 dosi tra marijuana e cocaina ma anche diverse munizioni tra cui 8 cartucce calibro 7.65 e 5 cartucce 6.35. E' proprio su questo ritrovamento che si concentrano gli approfondimenti degli inquirenti, per capire come mai il ragazzo fosse in posesso delle cartucce. Complessivamente sono state sequestrate 36 bustine di marijuana per un peso complessivo di 150 grammi, 34 involucri contenenti cocaina per citca 17 grammi e 490 euro in contanti ritenutiprovento dello spaccio.