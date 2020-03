Scoperto con pasticche di Tramadol, la 'droga del combattente': arrestato insospettabile a Bari

Le Volanti della Polizia hanno arrestato, in via Quintino Sella a Bari, un nigeriano incensurato di 43 anni, Mark Wilson Oghie, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

L'uomo deteneva 559 grammi di marijuana, 2 flaconi contenenti sostanza liquida sintetica da taglio e 10 scatole di pasticche di Tramadol, una sostanza della famiglia degli oppioidi, definita anche la 'droga dei combattenti' poiché impiegata in conflitti come eccitante e per aumentare la resistenza allo sforzo fisico. Il 43enne, dopo l'arresto, è stato condotto nel carcere di Bari.