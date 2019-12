Cocaina pronta per essere spacciata, era nascosta in casa: arrestato pregiudicato

I Carabinieri hanno arrestato a Turi, nel Barese, un pregiudicato 39enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcuni controlli effettuati nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 28 grammi di cocaina confezionata e pronta per essere messa sul mercato, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 450 euro in contanti, ritenute provento dello spaccio. Il 39enne è finito così agli arresti domiciliari.

La droga, analizzata dall laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, è risultata di un elevato principio attivo, pertanto particolarmente nociva per la salute.