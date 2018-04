Droga e attrezzatura per lo spaccio nascosti nello zaino: fermato pusher 40enne

Un 'bazar dello spaccio mobile': droga, bilancino e materiale per il confezionamento, tutto nascosto in uno zainetto. A ritrovarlo i Carabinieri di Giovinazzo, insospettiti dal continuo andirivieni di giovani del posto e non, che in diverse ore della giornata si muovevano frettolosamente in alcune stradine adiacenti via Bitonto.

Durante i controlli hanno visto un uomo, intorno alle 3 di notte, lanciare uno zaino in aria, per poi tentare di fuggire. Bloccato poco dopo, all'interno dello zaino venivano trovati quasi 90 grammi di droghe, fra hashish, cocaina e marijuan. Il 40 enne di Giovinazzo, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, è attualmente agli arresti domiciliari.