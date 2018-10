Droni per combattere abusivismo e reati ambientali: patentino per cinque agenti della Polizia locale

Hanno completato il percorso di formazione, partito a giugno scorso, e domani riceveranno il patentino che li abilita ufficialmente all’utilizzo dei droni. Sono i cinque agenti della Polizia che da domani potranno utilizzare gli apparecchi in uso al corpo.

"Droni per la sicurezza, contro abusivismo e reati ambientali"

“Domani 5 dei nostri agenti conseguiranno il patentino per pilotare i droni, che rappresentano non solo strumenti innovativi a tutela della legalità e a contrasto di fenomeni quali l’abusivismo edilizio e i reati ambientali - commenta il comandante Palumbo -, ma anche dispositivi preziosi per effettuare rilievi e adottare le scelte migliori in caso di gravi incidenti stradali o di eventi che interessano la protezione civile e che coinvolgono le forze dell’ordine. Il comando ha proceduto all’acquistato di due droni, che da domani saranno affidati agli agenti che hanno superato il corso, ma è nostra intenzione formare ulteriore personale in grado di gestire questi dispositivi a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini”.

Il percorso formativo degli agenti

Dopo aver seguito un corso teorico, i partecipanti al percorso formativo sono stati sottoposti a un test a risposta multipla. L’avvio dell'addestramento pratico ha consentito ai partecipanti di essere valutati in relazione alla loro capacità oggettive di approccio ai droni; a seguire sono state realizzate 36 missioni da dieci minuti ciascuna, organizzate in funzione di specifici scenari di addestramento, come il semplice volo su ambiente urbano, quello di precisione da effettuare in ambienti e contesti più ostili oppure operazioni connesse a segnalazioni e accertamenti in corso. Gli agenti hanno poi sostenuto uno skill test finale al cospetto di un esaminatore ENAC.