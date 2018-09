Due incendi in poche ore nelle campagne di Capurso: bruciano rifiuti

Due incendi in poche ore si sono verificati venerdì sera nelle campagne di Capurso. In entrambi i casi, ignoti hanno appiccato il fuoco a rifiuti e materiali di vario genere, abbandonati in zone periferiche del paese. Il primo rogo, rilevato dalle guardie dei Rangers d'Italia, si è verificato in via San Pietro. Poche ore più tardi, sempre nelle campagne di Capurso, un secondo episodio, in un'area a ridosso della statale 100. Anche in questo caso sono intervenuti gli operatori dei Rangers, che hanno allertato Carabinieri Forestali e Polizia locale, con cui l'associazione ha un protocollo di intesa. A tarda sera è stato rilevato anche un terzo rogo, nella zona di Mungivacca. "È una piaga, quella dei roghi - commentano i Rangers d'Italia - nella sola giornata di ieri tre interventi... e a bruciare erano sempre "rifiuti"...".

