Omicidi di Mafia a Bitonto, confermato ergastolo per due affiliati al clan Strisciuglio

Per i fatti, commessi nel 2007, confermate in Appello le condanne per Giuseppe Digiacomantonio e Salvatore Ficarelli. 30 anni di carcere per Giosuè Perrelli: i tre sono ritenuti elementi del gruppo malavitoso barese