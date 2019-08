Migliora il bimbo salvato dall'annegamento al Canalone: il piccolo Dylan si risveglia dal coma

Dylan si è risvegliato dal coma: migliorano le condizioni del bambino di 3 anni che ieri è stato salvato dall'annegamento sulla spiaggia del Canalone a San Girolamo. Il piccolo, attualmente ricoverato al Policlinico di Bari, è ancora in prognosi riservata ma attualmente respira da solo, senza più l'ausilio delle macchine.

La notizia si è diffusa attraverso i social, in particolare tra le mamme del quartiere Libertà che attraverso Facebook avevano espresso solidarietà per aiutare in concreto la famiglia del bambino in un momento così difficile: "La sua forza e la sua tenacia - scrive Francesca Zicca del gruppo 'Doniamo in Libertà dal Libertà' - se continueranno nelle prossime ore, ci porteranno a riabbracciare presto il piccolo angioletto riccioluto del Libertà, che ci ha fatto tremare tutte dalla paura".