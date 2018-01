E' morto il professor Antonio Dell'Erba: fu preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Bari

E' morto a 91 anni il professor Antonio Dell'Erba, storico accademico dell'Università di Bari e figura di riferimento nella formazione dei medici legali in Italia e in Puglia. Una lunga carriera cominciata dagli '50 nell'ateneo barese: dal 1968 ha ricoperto la carica di professore ordinario dirigendo fino al 1975 l'istituto di medicina legale della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara. rientrando successivamente nel capoluogo pugliese nella seconda cattedra di Medicina Legale, disciplina per la quale ha ricevuto numerosi in carichi in scuole di specializzazione e corsi di laurea triennali delle Facoltà di Medicina e Giurisprudenza a Bari e Foggi, ricoprendo il ruolo di primo direttore della Uoc di Medicina legale e direttore, fino al 2001, della Scuola di specializzazione di Medicina legale Dell'Erba, inoltre, per tre anni, dal 1978 al 1981 è stato preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bari.