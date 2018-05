Falsi biglietti Amtab in vendita in un'edicola vicino al Tribunale: scoperta 'centrale della contraffazione'

Vendeva 'sottobanco' biglietti Amtab contraffatti in un'edicola nei pressi del Tribunale. Scoperto dai finanzieri, è finito nei guai il titolare del negozio insieme ad altre due persone.

All'interno dell'esercizio commerciale, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Bari, hanno rinvenuto inoltre, occultati anche indosso agli addetti presenti al momento dell’intervento delle Fiamme Gialle, decine di tagliandi contraffatti, oltre a numerosissimi CD musicali e DVD illecitamente riprodotti.

La successiva ed immediata perquisizione presso l’abitazione del titolare, ha permesso ai finanzieri di scoprire una vera e propria “centrale della contraffazione”, con tanto di strumentazione professionale per la “stampa a caldo”. Oltre 16.000 i biglietti AMTAB falsificati e sequestrati pronti per la vendita e 2 lucidi riportanti il retro del logo dell’azienda municipalizzata. Sono state, inoltre, rinvenute e sequestrate circa 500 carte di circolazione in bianco, circa 3.500 marche da bollo di diverso valore, presumibilmente false, 2 rotoli di carta ologrammata, oltre 1.200 supporti audiovisivi illecitamente riprodotti e circa 1.300 locandine per supporti audio-video.

Il falsario, definito dagli investigatori "un habituè del settore", e altri due individui sono stati denunziati alla locale A.G. per delitti contro la fede pubblica, il patrimonio e per violazione della vigente normativa sui diritti d’autore.