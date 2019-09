Si sblocca l'interramento dell'elettrodotto di zona Cecilia: dal Ministero il sì alle due varianti progettuali

Sembra sbloccarsi la vicenda dell'interramento dell'elettrodotto tra il quartiere San Paolo di Bari e la zona Cecilia di Modugno: è stato approvato, infatti, nelle scorse settimane, il decreto ministeriale per le varianti del progetto definitivo che interessa 1,5 km di linea che attraversa i caseggiati di via La Pira e via Liguria. Un problema che il Comune di Modugno aveva chiesto di risolvere nell'ambito del prolungamento della Metropolitana dalla stazione Cecilia alla nuova fermata 'delle Regioni'.

Pochi mesi fa erano state definite le intese tra Regione, Terna, Ferrotramviaria, Comune di Bari e di Modugno: successivamente erano emersi alcuni problemi tecnici che hanno richiesto due varianti e di conseguenza un'approvazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico. La questione, dopo i decreti, può sbloccarsi, anche se i tempi non sono ancora definiti. Il Comune di Modugno, si legge in una nota del sindaco Nicola Magrone, "ha già programmato interventi di riqualificazione che prevedono, oltre la imminente demolizione del 'Bubbone' (famigerato ecomostro del quartiere Cecilia), la sistemazione dei parcheggi, nuovo verde pubblico e spazi attrezzati per bambini".