Elezioni politiche 2018: limitazioni e divieti di sosta

Per consentire la fruizione di alcune zone della città ai veicoli utilizzati dagli operatori dei Comuni, della Prefettura e delle Forze dell’ordine impegnati nelle operazioni elettorali di domenica 4 marzo 2018, nonché ai mezzi tecnici degli organi di informazione interessati, sono state disposte con ordinanza i seguenti divieti di sosta:

Dalle ore 5.00 del 3 marzo alle ore 24.00 del 4 marzo 2018, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” sulle seguenti vie: via Garruba, lato civici dispari, tratto compreso tra via Q. Sella e via De Rossi; largo Fraccacreta, lato adiacente l’Ufficio Elettorale.

Dalle ore 14.00 del 4 marzo alle ore 8.00 del 5 marzo 2018 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” sulle seguenti vie: via Trevisani, lato civici dispari, tratto compreso tra il civico 283 ed il civico 295;via I. Balbo (Palese), lato civici dispari, tratto compreso tra il civico 5 ed il civico 11/A.

Dalle ore 05.00 del 3 marzo fino alle ore 24.00 del 5 marzo 2018, e comunque fino al termine delle esigenze connesse alla consultazione elettorale, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” su tutta piazza della Libertà.

