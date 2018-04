Elezioni politiche del 4 marzo, arrivano i pagamenti per i componenti di seggio

Partiranno da venerdì prossimo, 20 aprile, i pagamenti per tutti coloro che hanno lavorato nei seggi elettorali per le elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Sarà possibile riscuotere il proprio compenso, rende noto il Comune, recandosi presso i seguenti 10 sportelli UniCredit.

Agenzia Unicredit Indirizzo CAP Orario BARI ARGIRO VIA ARGIRO, 97 70121 08:20 12:00 BARI PUTIGNANI VIA PUTIGNANI, 98 70122 08:20 12:00 BARI ZONA INDUSTRIALE VIA BRUNO BUOZZI, 96/L 70123 08:20 12:00 BARI BRIGATA BARI VIA BRIGATA BARI, 17 70123 08:20 12:00 BARI GIOVANNI XXIII V.LE PAPA GIOVANNI XXIII, 38 70124 08:20 12:00 BARI POGGIOFRANCO VIA DON GUANELLA, 15/H 70124 08:20 12:00 BARI BENEDETTO CROCE CORSO BENEDETTO CROCE, 168 70125 08:20 12:00 BARI EINAUDI V.LE LUIGI EINAUDI, 63-65 70125 08:20 12:00 BARI CAPRUZZI VIA G. CAPRUZZI, 86 ANG. VIA RE DAVID 70126 08:20 12:00 BARI MAGNA GRECIA VIALE MAGNA GRECIA, 45 70126 08:20 12:00

I beneficiari del pagamento, secondo l’ordine di seguito elencato, potranno incassare il compenso solo presentando allo sportello un documento in corso di validità unitamente al proprio codice fiscale. Al fine di evitare disservizi e disagi, il compenso potrà essere riscosso esclusivamente presso le 10 agenzie indicate e solo nella fascia oraria 8.20 -12.00. I beneficiari del pagamento che si trovino fuori città, nel rispetto del calendario di cui sopra, potranno incassare presso qualsiasi altra agenzia UniCredit presente sul territorio nazionale. A partire dal 4 maggio, invece, la riscossione potrà avvenire, negli orari di sportello, indistintamente presso tutte le agenzie UniCredit dislocate sul territorio nazionale. Si precisa che le agenzie Unicredit non accetteranno deleghe presentate ai loro sportelli bancari. L’URP del Comune di Bari (via Roberto da Bari, 1 – numero verde 800018291 – tel. 0805238335) resta a disposizione per fornire ogni utile informazione.