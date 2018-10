Via la sovratassa per il trasporto alla scuola materna di Palese, Melini: "Va eliminata in tutta la città"

Niente più sovrattassa per le famiglie dei piccoli frequentanti della scuola materna 'Macchie' a Palese, a cui - come aveva denunciato ieri la consigliera d'opposizione Irma Melini - per poter usufruire del servizio di trasporto pubblico era richiesto il pagamento di 240 euro, nonostante il reddito sotto la soglia. Questo perché erano 'fuori bacino', ovvero non frequentavano la scuola dell'area di competenza. "Un'incongruenza - aveva denunciato la Melini - perché è il Comune ad assegnare i posti negli istituti".

Per i genitori degli alunni della scuola Macchie, quindi, non ci sarà bisogno di mettere mano al portafogli per garantire il trasporto scolastico, ma rimane ancora attivo il problema del 'fuori bacino per gli altri istituti'. "Ho provato invano stamattina - ha dichiarato la consigliera - a spiegare all’assessore Romano che questo problema non si risolve, come intende fare, aggiungendo al bacino della scuola di Macchie le vie dei bambini rimasti “fuori bacino”, ma si risolve modificando il criterio comunale che impone un minimo di 240 euro, finanche a chi ha reddito Isee zero, a chi è obbligato dallo stesso Comune all’iscrizione in una scuola che risulta essere fuori dal bacino di appartenenza".

La richiesta al sindaco Decaro è quindi che venga completamente eliminato il criterio geografico, anche perché è il Comune che impone la scelta della scuola. "Aggiungo, infine - conclude - che è necessario che la Ripartizione delle Politiche giovanili verifichi ogni inizio di anno scolastico se il servizio di trasporto alunni è stato garantito, è stato avviato o perché non è stato avviato in tutte le scuole comunali, così da non trovarsi stupiti se a novembre ci sono genitori che protestano per il disservizio.