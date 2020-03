Emergenza Coronavirus: Anapi sostiene la Protezione Civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Quello che stiamo vivendo in Italia è un momento estremamente complicato, un periodo in cui tutte le nostre certezze iniziano a vacillare, ed ogni giorno, ognuno di noi, è chiamato ad affrontare questa dura sfida con forza, coraggio e responsabilità. Siamo tutti coscienti di quanto sia necessario restare a casa per proteggere sé stessi ed i propri cari, ma, nonostante questa situazione stia modificando, in modo sostanziale, tutte le nostre abitudini quotidiane, dobbiamo cogliere quest’occasione per non fermarci e non sentirci soli, ma piuttosto è importante sentirsi parte di una collettività che lotta, quotidianamente, per superare questo drammatico momento. Restare uniti, significa, quindi, aiutarsi reciprocamente e tendere una mano verso chi sta affrontando in prima linea l’emergenza Coronavirus. Proprio per questo motivo ANAPI, in qualità di Associazione Nazionale rappresentante la categoria degli Amministratori di Condominio, ha deciso di sostenere concretamente l’operato della Protezione Civile. “Giorno dopo giorno i dati ci raccontano come la diffusione del Coronavirus stia devastando il nostro Paese, sia da un punto di vista sanitario che economico, ma nessuno di noi deve perdere la speranza.” – afferma Vittorio Fusco, Presidente Nazionale ANAPI – “Adesso, più che mai, dobbiamo dimostrare la nostra forza, il nostro coraggio e quel sentimento di solidarietà che ci contraddistingue. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte e ciò che la nostra Associazione oggi intende fare è dare un contributo concreto per aiutare il nostro Bel Paese a rialzarsi.” L’obiettivo di ANAPI è quello di promuovere una campagna di raccolta fondi per aiutare la Protezione Civile a sostenere le spese quotidiane necessarie a fronteggiare l’emergenza Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Considerata l’estrema urgenza, ogni associato ANAPI potrà dare il suo supporto effettuando una donazione direttamente sul conto corrente bancario dedicato aperto dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. Ricordiamo che la donazione può essere effettuata tramite bonifico sia dall’Italia che dall’Estero attraverso l’IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387, intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. con la causale: ANAPI AndràTuttoBene. Il lancio di questa raccolta fondi va di pari passo all’iniziativa di ANAPI di devolvere alla Protezione Civile € 2,00 per ogni Corso Online Abilitante venduto.