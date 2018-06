Emergenza giudiziaria a Bari, tre giorni di sciopero dei penalisti: domani sit-in davanti alla Prefettura

Gli avvocati penalisti di tutta Italia a Bari per manifestare la propria vicinanza alla situazione di emergenza che sta vivendo la giustizia penale del capoluogo, costretta da più di due settimane in una tendopoli dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di via Nazariantz. Lo ha annunciato il presidente nazionale dell'Unione delle Camere Penali, Beniamino Migliucci durante l'assemblea della Camera Penale di Bari, annunciando tre giorni di astensione nazionale per il 25, 26 e 27 giugno. Nella seconda giornata di agitazione, con ogni probabilità, dovrebbe svolgersi, a Bari, una manifestazione nazionale. Domattina annunciato un sit-in di protesta in Prefettura