Emergenza Palagiustizia a Bari, il sindaco Decaro convocato a Roma: incontro dal Ministro

Si svolgerà domattina alle 11.30 un incontro, nella sede del Ministero della Giustizia a Roma, tra il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il guardasigilli Alfonso Bonafede, sulla situazione di emergenza del Tribunale penale di via Nazariantz dove, da più di due settimane, sono state montate delle tende per celebrare udienze penali di primo grado data l'inagibilità, per rischio crollo, della struttura. Durante l'incontro potrebbe essere affrontato anche l'argomento della ricerca di mercato per ospitare provvisoriamente uffici e sedi del palagiustizia di via Nazariantz, la cui scadenza dei termini è prevista per oggi.