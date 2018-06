Emergenza Palagiustizia, la decisione del governo: "A Bari sospesi processi fino al 30 settembre"

"Avevo promesso che ci avrei messo la faccia e oggi abbiamo emanato un decreto d'urgenza che sospende tutti i processi e i termini processuali, inclusi quelli di prescrizione, da qui fino al 30 settembre: a Bari non avranno bisogno di fare udienze nelle tende, una cosa inaccettabile per una Repubblica democratica": ad affermarlo è il

ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commentando la decisione del Consiglio dei Ministri che sospende i momentaneamente i procedimenti processuali a causa dell'inagibilità del Tribunale di via Nazariantz.

Verso lo smantellamento delle tende

Si andrà dunque verso lo smantellamento delle tende installate da tre settimane nel parcheggio del Palazzo di Giustizia, dove si svolgevano provvisoriamente le udienze penali di primo grado: "Basta vedere una giustizia costretta nel fango del dibattito politico - dice Bonafede - noi ci occupiamo finalmente dei cittadini". Il governo conferma che "si impegnerà nell'individuazione di uno stabile" che sostituisca l'edificio del Tribunale di Bari.