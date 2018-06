Stop ai processi per l'inagibilità del Palagiustizia: scatta la sospensione decisa dal Governo

Da oggi è entrato in vigore il decreto del Consiglio dei ministri che ha disposto la sospensione dei processi senza detenuti, e dei relativi termini di prescrizione, fino al prossimo 30 settembre, nella città di Bari, a causa dell'inagibilità del Tribunale di via Nazariantz. La decisione era stata presa su impulso del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per procedere in tempi brevi allo smantellamento della tendopoli nel parcheggio antistante il Palazzo di Giustizia, allestita per ovviare alla mancanza degli spazi dell'edificio.

In queste strutture di fortuna, sono state celebrate per 4 settimane le udienze di rinvio dei processi penali ordinari. Lo smontaggio delle tende avverrà nei prossimi giorni a cura della Protezione Civile regionale. Da oggi, intanto, protesta degli avvocati penalisti: l'agitazione di svolgerà per tre giorni ed è stata convocata per chiedere interventi risolutivi sulla situazione. Prevista, per domani, una manifestazione nazionale in città con interventi nell'aula magna della Corte di Appello e un corteo fino alla tendopoli