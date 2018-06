Tribunale di via Nazariantz inagibile, l'Usb: "Paradossale non sia chiuso anche agli operatori"

"Lo stabile è stato dichiarato inagibile ma, è bene precisare, questo vale per i magistrati, gli avvocati, i cittadini ma, non per gli operatori. Quale sia la logica di questa difformità di trattamento e di applicazione delle basilari regole della sicurezza ci sfugge. iamo ad un vero e proprio paradosso": lavoratori in assemblea, questa mattina, davanti al Palazzo di Giustizia inagibile di via Nazariantz, per discutere della situazione di difficoltà che da diverse settimane coinvolge dipendenti e operatori. Il confronto è stato organizzato da Usb Puglia: "Tutti i lavoratori che hanno partecipato - spiega il sindacato in una nota - hanno esternato la forte preoccupazione che li assale, dovendo continuare a prestare e garantire le quotidiane attività in una simile condizione di pericolo. Siamo, letteralmente, in piena crisi emergenziale e, ciononostante, nessuno tra chi di dovere si assume le proprie responsabilità". Una delegazione di lavoratori si è poi recata nella sede del Triunale di piazza De Nicola e quindi ricevuta dal procuratore Volpe e dal presidente della Corte d'Appello Cassano

"Nei prossimi giorni come USB daremo mandato ai nostri legali di diffidare i datori di lavoro (Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica nonché responsabile della sicurezza) dal continuare a tenere i lavoratori in un edificio al quale è stata tolta l'agibilità" specifica Usb.