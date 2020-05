Emiliano pronto per la 'nuova' Fase 2: "Lavoriamo per far riaprire le attività in totale sicurezza"

"Voglio rassicurare tutti i titolari delle attività economiche pugliesi: da giorni lavoriamo sulle bozze man mano predisposte dal governo per garantire a tutti i pugliesi un ritorno il più rapido possibile alla normalità e per consentire alle attività di ripartire e in totale sicurezza": lo ha affermato il governatore Michele Emiliano attraverso un messaggio su Facebook, in vista delle riaperture di domani per la seconda parte della fase 2 dell'epidemia covid-19.

"Proprio con questo obiettivo, - aggiunge - già dall'inizio di questa crisi, lavoriamo a stretto a contatto con gli operatori e gli imprenditori e stiamo varando dei tavoli con tecnici appartenenti ai vari comparti come quello appena creato per la ripartenza del settore ristorazione, wedding ed entertainment, uno dei settori più importanti dell'economia pugliese. Con questi tavoli tecnici vogliamo creare modelli virtuosi per la ripartenza, contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto regionale, predisporre piani di comunicazione delle iniziative e degli interventi e valutare soluzioni innovative che favoriscano processi di digitalizzazione" conclude Emiliano.