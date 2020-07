L'invito di Emiliano ai turisti per passare le vacanze in Puglia: "Venite da noi, contagi covid praticamente a zero"

"Per fortuna in Puglia i contagi sono praticamente zero, non ci sono focolai locali, chi viene qui non rischia nulla, e quindi invito tutti a venire". Ad affermarlo è il governatore Michele Emiliano, intervistato dai giornalisti a margine della nuova campagna di Pugliapromozione per il turismo.

"La nostra ordinanza che chiede a chi arriva in Puglia di segnalarsi è utilissima - ha rimarcato - Proprio ieri a Copertino sono arrivate tre persone dal Brasile che si sono segnalate. La Asl, sapendo che venivano da un luogo a rischio, le ha sottoposte a tampone e abbiamo così individuato la loro positività".

Complessivamente sono 200.170 le persone provenienti da fuori regione che si sono auto-segnalate dal 3 giugno scorso: "Come vedete - ha concluso Emiliano - il nostro sistema protegge i pugliesi e gli altri turisti, perché grazie alla collaborazione di chi arriva, sulla base di notizie precise, possiamo fare attività di prevenzione".