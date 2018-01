Emma alla Feltrinelli, stop alle auto in via Melo

A oltre due anni di distanza dall’ultimo album di inediti, Emma Marrone torna con un nuovo lavoro, "Essere qui". La cantante sarà domani, giovedì 1 febbraio, alla Feltrinelli, per incontrare i fan e firmare le copie del suo album.

Per consentire lo svolgimento dell'evento, considerato il prevedibile afflusso di fan, dalle ore 14, sono state previste con ordinanza del Comune alcune limitazioni al traffico.

Dalle ore 7.00 fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il ‘divieto di sosta – zona rimozione’ sulle seguenti strade: via Melo, ambo i lati, tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo; via Principe Amedeo, lato numerazione civici pari, tratto di circa 20 metri, compreso tra via Melo ed il civico 36.

Dalle ore 13.00 (e comunque dal momento opportuno in relazione alle esigenze di ordine pubblico) fino al termine delle esigenze, è istituito il ‘divieto di transito’ su via Melo, nel tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo.