Addio a Ennio Morricone, l'omaggio al maestro del Bif&st e quell'emozione sul palco del Petruzzelli

Ennio Morricone ci ha lasciati: il grande compositore premio Oscar, autore di celebri colonne sonore per numerosi capolavori cinematografici, è morto questa notte in una clinica di Roma. Aveva 91 anni. Morricone è deceduto a seguito delle conseguenze riportate dopo una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore. Per un pugno di dollari, Mission, Gli intoccabili: dai grandi western all'Italiana alle pellicole di Quentin Tarantino: Morricone ha saputo emozionare milioni di spettatori al cinema col suo racconto in musica di celebri film.

Bari lo ricorda con grande affetto ed emozione: il genio musicale romano, unanimemente riconosciuto tra i più grandi musicisti del '900 e di inizio XXI secolo, ricevette, lo scorso anno, le chiavi della città nel corso dell'edizione 2019 del Bif&st, in una cerimonia indimenticabile e commovente sul palco del teatro Petruzzelli.

Il cordoglio di Emiliano: "La sua musica ha descritto il genio dell'Italia"

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha espresso, in una nota, il suo cordoglio personale e quello di un'intera comunità per la morte del maestro Morricone: “Niente come la Sua musica - si legge in una nota -, ha descritto il genio, la poesia e la meraviglia dell’Italia. Con le lacrime agli occhi ritornano in mente i momenti indimenticabili vissuti insieme lo scorso anno al Bif&st. Lei ha donato alle nostre vite la sua straordinaria musica. Noi con il più grande degli applausi e l’abbraccio di un popolo intero le abbiamo detto quanto le vogliamo bene. Grazie Maestro”.