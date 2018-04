Irrompono in un parrucchiere e aggrediscono la dipendente: indagini a Madonnella

La Polizia ha avviato le indagini per chiarire un episodio avvenuto questa mattina in un parrucchiere di via Dalmazia, nel quartiere Madonnella di Bari: tre persone hanno fatto irruzione nel locale, schiaffeggiando la dipendente 55enne e una cliente di 69 anni, fuggendo via rapidamente. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, sarebbe esclusa la pista della spedizione punitiva. Una delle ipotesi degli inquirenti riguarderebbe motivazioni personali. La cliente, inoltre, sarebbe stata colpita solo in modo accidentale, non essendo, a quanto pare, un obiettivo dei tre.